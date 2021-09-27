На полигоне в Северной Осетии прошли учения мотострелков ЮВО
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Об этом сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа (ЮВО).
Во время занятий военнослужащие провели эвакуацию условно раненных бойцов. По пути в госпиталь «пострадавшим» оказали первую помощь в санитарных бронеавтомобилях.
«Линза» была впервые представлена на форуме «Армия-2018». Это бронеавтомобиль повышенной защищённости.
Ранее Newinform передавал, что связисты общевойскового объединения Центрального военного округа отработали отражение кибератаки условного противника на учениях в Кемеровской области.