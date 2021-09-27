На полигоне в Северной Осетии прошли учения мотострелков ЮВО

На полигоне Тарское в Северной Осетии состоялись учения мотострелков с использованием санитарных бронеавтомобилей «Линза».

Об этом сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа (ЮВО).

Во время занятий военнослужащие провели эвакуацию условно раненных бойцов. По пути в госпиталь «пострадавшим» оказали первую помощь в санитарных бронеавтомобилях.

«Линза» была впервые представлена на форуме «Армия-2018». Это бронеавтомобиль повышенной защищённости.

Ранее Newinform передавал, что связисты общевойскового объединения Центрального военного округа отработали отражение кибератаки условного противника на учениях в Кемеровской области.