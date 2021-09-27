Подмосковье приняло 10,2 млн туристов с начала года

Короткая ссылка
Московская область приняла 10,2 млн туристов с начала 2021 года.
Подмосковье приняло 10,2 млн туристов с начала года
  • © mikhailkhaykin
  • Instagram

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на региональный комитет по туризму.

Наибольшей популярностью пользовались Истра, Коломна, Зарайск и Сергиев Посад.

Также в число часто посещаемых мест вошёл парк «Патриот» в Кубинке.

«Летом в отелях Подмосковья был ажиотажный спрос на заселение. Более 90% номеров были забронированы в гостиницах на весь сезон», — заявили в комитете по туризму.

Высокий спрос отмечался и на коттеджи для отдыха.

Ранее представитель Ассоциации туроператоров России Илья Уманский в беседе с Nation News назвал популярные у россиян внутренние направления для поездок.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить