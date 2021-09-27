Подмосковье приняло 10,2 млн туристов с начала года

Московская область приняла 10,2 млн туристов с начала 2021 года.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на региональный комитет по туризму.

Наибольшей популярностью пользовались Истра, Коломна, Зарайск и Сергиев Посад.

Также в число часто посещаемых мест вошёл парк «Патриот» в Кубинке.

«Летом в отелях Подмосковья был ажиотажный спрос на заселение. Более 90% номеров были забронированы в гостиницах на весь сезон», — заявили в комитете по туризму.

Высокий спрос отмечался и на коттеджи для отдыха.

Ранее представитель Ассоциации туроператоров России Илья Уманский в беседе с Nation News назвал популярные у россиян внутренние направления для поездок.