Подмосковье приняло 10,2 млн туристов с начала года
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Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на региональный комитет по туризму.
Наибольшей популярностью пользовались Истра, Коломна, Зарайск и Сергиев Посад.
Также в число часто посещаемых мест вошёл парк «Патриот» в Кубинке.
«Летом в отелях Подмосковья был ажиотажный спрос на заселение. Более 90% номеров были забронированы в гостиницах на весь сезон», — заявили в комитете по туризму.
Высокий спрос отмечался и на коттеджи для отдыха.
Ранее представитель Ассоциации туроператоров России Илья Уманский в беседе с Nation News назвал популярные у россиян внутренние направления для поездок.