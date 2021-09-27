Финансовый консультант Трофименко рассказала о тяжёлых видах долговой нагрузки

Независимый финансовый консультант Ольга Трофименко рассказала о видах займов, которые особенно сложно возвращать.

Один из таких видов нагрузки — долговые обязательства по кредитной карте, сказала она в беседе с радио Sputnik.

«Банки очень часто увеличивают лимиты, и человек, расплачиваясь кредитной картой, не ощущает, сколько денег потратил. Обычно кредитными картами расплачиваются не за самые нужные вещи. Это, скорее, импульсивные, спонтанные покупки. Человек вносит платёж, уменьшает размер кредита, но при этом снова тратит деньги и снова уходит в кредит, проваливается в кредитную яму, не замечая этого», — объяснила эксперт.

Также неприятными для погашения кредитами можно назвать те, которые были потрачены на развлечения — отпуск, свадьбу или путешествия, отметила она.

«Деньги ты берёшь один раз, а расплачиваешься (условно) три года. Это очень неприятно, особенно если обслуживание кредита существенно меняет соотношение доходов и расходов», — заключила специалист.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в апреле 2021 года россияне взяли в долг у банков около 1,3 трлн рублей.