Опрос: половина россиян считают себя финансово грамотными

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Каждый второй россиянин (51%) считает себя финансово грамотным, следует из опроса «СберСтрахование жизни» и СберНПФ.
Опрос: половина россиян считают себя финансово грамотными
  • Pixabay

Более того, как уточняют «Известия», 11% респондентов заявили, что являются носителями абсолютных знаний в этой области.

Чаще всего это люди с высшим финансовым или экономическим образованием, лица с высоким уровнем дохода, а также представители возрастной группы 30—40 лет, показало исследование.

В свою очередь, 49% опрошенных признались, что не обладают достаточным количеством знаний в сфере финансов, а треть из них пожаловались на сильную их нехватку.

Ранее председатель Уральского банковского союза Валентина Муранова в беседе с URA.RU рассказала о перспективах использования пластиковых карт в России.

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