Частный вертолёт завалился на бок при посадке на Камчатке

При посадке на Камчатке частный вертолёт Sud-Aviation Gazelle завалился на бок, жертв нет.

«Инцидент произошёл в районе 23 километра трассы Елизово — Паратунка в Елизовском муниципальном районе. По оперативным данным, в момент посадки под шасси вертолёта ушёл грунт, в результате чего воздушное судно опрокинулось на бок», — говорится в сообщении регионального управления МЧС.

По предварительным данным, пострадавших и погибших в результате происшествия нет, к месту инцидента выдвинулись спасатели.

На прошлой неделе в районе горы Острой в Камчатском крае жёсткую посадку выполнил вертолёт Ка-27. По информации ТАСС, его обломки обнаружили рядом с вершиной горы на высоте около 950 м над уровнем моря.