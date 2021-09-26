В Калмыкии продлили антикоронавирусные ограничения

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Власти Калмыкии до 24 октября 2021 года продлили ограничительные меры, введённые для борьбы с пандемией коронавирусной инфекции.
В Калмыкии продлили антикоронавирусные ограничения
  • РИА Новости

«Период действия ограничительных мер в Республике Калмыкия продлён до 24 октября 2021 года», — сообщается на официальном сайте главы Республики Калмыкия.

Продолжает действовать запрет на проведение зрелищных, культурных, деловых и других массовых мероприятий при условии одновременного присутствия граждан более 75% от общей вместимости места проведения мероприятия.

В регионе также остаются в силе меры предосторожности в местах общего пользования: ношение индивидуальных средств защиты и соблюдение социальной дистанции.

В июле глава Калмыкии Бату Хасиков сделал прививку от коронавирусной инфекции.

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