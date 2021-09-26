В России за сутки выявили 22 498 случаев коронавируса

За сутки в России выявили 22 498 случаев инфицирования коронавирусом, накануне сообщалось о 22 041 заболевшем.

Всего в стране с начала эпидемии подтвердили 7 420 913 случаев COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

За сутки умерли 805 человек с коронавирусной инфекцией. Накануне скончались 822 пациента. Общее число летальных исходов — 203 900.

За всё время эпидемии в стране от COVID-19 вылечились 6 604 604 пациента. За сутки выздоровел 13 671 человек, накануне — 16 325.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.