Путин прокомментировал итоги выборов в Чечне

Президент России Владимир Путин, беседуя с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, прокомментировал итоги выборов главы республики.

«Тот результат, который был показан в ходе избирательной кампании, может показаться нереалистичным, но если посмотреть, с чего вы начинали, посмотреть на картинки того, как выглядел Грозный в момент, когда вы возглавили республику, посмотреть на центр Грозного... и сейчас посмотреть с птичьего полёта на Грозный, то будет понятен результат этого голосования», — сказал Путин.

По словам президента России, под руководством Кадырова было много сделано «талантом и трудолюбием чеченского народа».

«Я хочу вас поздравить с результатами выборов и выразить надежду на то, что вы не будете останавливаться на том, что сделано до сих пор, а будете двигаться дальше, опираясь на ту большую поддержку, которую чеченский народ вам оказал в ходе этой избирательной кампании», — добавил он.

Ранее сообщалось, что по итогам обработки 100% протоколов глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров выигрывает на выборах главы региона с 99,70% голосов.