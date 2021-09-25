В Москве вынесли приговор адвокату по делу о мошенничестве

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Головинский районный суд Москвы вынес обвинительный приговор по уголовному делу о мошенничестве в отношении 35-летнего адвоката одной из столичных адвокатских палат Александра Тасалова.
В Москве вынесли приговор адвокату по делу о мошенничестве
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте прокуратуры столицы.

«Он осуждён за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК России (покушение на мошенничество в крупном размере). Установлено, что Тасалов, оказывая доверителю юридическую помощь в связи с проведением в отношении него доследственной проверки, решил совершить мошенническим путём хищение денежных средств мужчины», — говорится в заявлении.

По имеющимся данным, Тасалов сообщил своему клиенту заведомо ложные сведения об имеющейся у него возможности через должностных лиц в полиции обеспечить принятие решения об отказе в возбуждении уголовного дела за вознаграждение в размере 800 тыс. рублей, заведомо зная о невозможности исполнения взятых на себя обязательств.

«Суд приговорил Тасалова к двум годам лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься адвокатской деятельностью на срок три года», — отметили в прокуратуре.

Ранее сообщалось, что в Калининграде перед судом предстанет юрист, обманувший клиентов на 15 млн рублей. Деньги собирались под предлогом оказания услуг по оформлению сделок с недвижимостью.

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