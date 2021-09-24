Аналитик Муртазин рассказал, как часто можно менять смартфон

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Ведущий аналитик агентства Mobile Research Group Эльдар Муртазин рассказал, как часто можно менять смартфон.
Аналитик Муртазин рассказал, как часто можно менять смартфон
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«Сегодня нормальные аппараты спокойно живут четыре года. За это время, скорее всего, вы через два года поменяете аккумулятор и снова проживёте, если не разобьёте. Флагманы могут жить пять-шесть лет спокойно», — заявил он в беседе с URA.RU.

По словам эксперта, при правильном выборе модели пользователь в течение трёх-четырёх лет не будет испытывать каких-либо неудобств из-за скорости работы и памяти устройства, при использовании камер.

Ранее врач-педиатр высшей категории Лина Мурадова в беседе с ФАН рассказала, в чём состоит вред смартфонов и других гаджетов для детей.

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