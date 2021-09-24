Аналитик Муртазин рассказал, как часто можно менять смартфон

Ведущий аналитик агентства Mobile Research Group Эльдар Муртазин рассказал, как часто можно менять смартфон.

«Сегодня нормальные аппараты спокойно живут четыре года. За это время, скорее всего, вы через два года поменяете аккумулятор и снова проживёте, если не разобьёте. Флагманы могут жить пять-шесть лет спокойно», — заявил он в беседе с URA.RU.

По словам эксперта, при правильном выборе модели пользователь в течение трёх-четырёх лет не будет испытывать каких-либо неудобств из-за скорости работы и памяти устройства, при использовании камер.

Ранее врач-педиатр высшей категории Лина Мурадова в беседе с ФАН рассказала, в чём состоит вред смартфонов и других гаджетов для детей.