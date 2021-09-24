Беглов и Хасиков обсудили вопросы сотрудничества Петербурга и Калмыкии
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Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу Смольного.
Стороны обсудили итоги работы по реализации нацпроектов, а также вопросы будущего сотрудничества в социально-экономической сфере.
На Молодёжном форуме в этом году собрались свыше 800 гостей. Цель мероприятия — укрепление творческих, культурных и деловых связей между представителями разных национальностей.
Ранее «Реальное время» сообщало, что в Казани между столицами Татарстана и Молдавии подписан протокол о намерениях по установлению дружественных отношений.