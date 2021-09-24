Беглов и Хасиков обсудили вопросы сотрудничества Петербурга и Калмыкии

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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов встретился с главой Калмыкии Бату Хасиковым, который приехал для участия в IX Молодёжном форуме.
Беглов и Хасиков обсудили вопросы сотрудничества Петербурга и Калмыкии
  • © Администрация Санкт‑Петербурга

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу Смольного.

Стороны обсудили итоги работы по реализации нацпроектов, а также вопросы будущего сотрудничества в социально-экономической сфере.

На Молодёжном форуме в этом году собрались свыше 800 гостей. Цель мероприятия — укрепление творческих, культурных и деловых связей между представителями разных национальностей.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Казани между столицами Татарстана и Молдавии подписан протокол о намерениях по установлению дружественных отношений.

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