Беглов и Хасиков обсудили вопросы сотрудничества Петербурга и Калмыкии

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов встретился с главой Калмыкии Бату Хасиковым, который приехал для участия в IX Молодёжном форуме.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу Смольного.

Стороны обсудили итоги работы по реализации нацпроектов, а также вопросы будущего сотрудничества в социально-экономической сфере.

На Молодёжном форуме в этом году собрались свыше 800 гостей. Цель мероприятия — укрепление творческих, культурных и деловых связей между представителями разных национальностей.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Казани между столицами Татарстана и Молдавии подписан протокол о намерениях по установлению дружественных отношений.