В Кировской области рассказали о работе по переселению граждан из аварийного жилья
- © Павел Гирин
- РИА Новости
Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Область получит 2,7 млрд рублей.
Таким образом, программа, рассчитанная до 2025 года, будет выполнена досрочно. К концу 2023-го из аварийного жилья планируют переселить 4339 жителей.
После завершения программы область приступит к реализации новой. Предусмотрено расселение жилья, признанного аварийным после 1 января 2017 года.
Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области построили 7188 квартир с начала 2021 года. Их общая площадь составляет 618,7 тыс. кв. м.