В Кировской области рассказали о работе по переселению граждан из аварийного жилья

Короткая ссылка
Фонд содействия реформированию ЖКХ одобрил заявку Кировской области на досрочное финансирование программы переселения граждан из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года.
В Кировской области рассказали о работе по переселению граждан из аварийного жилья
  • © Павел Гирин
  • РИА Новости

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Область получит 2,7 млрд рублей.

Таким образом, программа, рассчитанная до 2025 года, будет выполнена досрочно. К концу 2023-го из аварийного жилья планируют переселить 4339 жителей.

После завершения программы область приступит к реализации новой. Предусмотрено расселение жилья, признанного аварийным после 1 января 2017 года.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области построили 7188 квартир с начала 2021 года. Их общая площадь составляет 618,7 тыс. кв. м.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить