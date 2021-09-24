В Кировской области рассказали о работе по переселению граждан из аварийного жилья

Фонд содействия реформированию ЖКХ одобрил заявку Кировской области на досрочное финансирование программы переселения граждан из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года.

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Область получит 2,7 млрд рублей.

Таким образом, программа, рассчитанная до 2025 года, будет выполнена досрочно. К концу 2023-го из аварийного жилья планируют переселить 4339 жителей.

После завершения программы область приступит к реализации новой. Предусмотрено расселение жилья, признанного аварийным после 1 января 2017 года.

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