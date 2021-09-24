Семейный психотерапевт дала советы по налаживанию отношений с родственниками

Семейный психотерапевт и нейропсихолог Наталья Наумова дала советы по налаживанию отношений с родственниками.

В беседе с изданием «Правда.Ру» она выразила мнение, что важно не отказываться друг от друга. Помочь восстановить отношения может специалист.

«Если нет такой возможности, важно просто всей семьёй собраться, поговорить, что у нас с вами есть такая проблема, давайте подумаем, что делать. В таком случае важно написать список тех качеств, которые раздражают в других членах семьи. И вот эти качества даже можно не показывать друг другу, найти в себе. Потому что в человеке есть абсолютно всё», — заявила Наумова.

По её словам, на эмоции выводят только те качества, которые человек не может принять в себе как данность. Как советует эксперт, желательно примириться с этими качествами и постараться относиться друг к другу добрее.

Ранее психолог Светлана Вильнина в беседе с Nation News рассказала о значимости распределения зон ответственности в семье.