Спасатель рассказал об особенностях операции на Эльбрусе

Спасатель Анзор Хаджиев, принимавший участие в поисках альпинистов на Эльбрусе, рассказал об особенностях операции.

В беседе с телеканалом «Звезда» он заявил, что все выжившие туристы переданы медикам.

«Другая команда сейчас на горе, ожидают погодных условий, потому что они сильно ухудшились. Ждут прояснения. Осталось транспортировать тела, которые находятся на данный момент на высоте 5350 метров. Погода просто не даёт работать ребятам, там по колено снега», — сообщил Хаджиев.

Ранее Ангелина Пекшева, родственница пары пострадавших на Эльбрусе альпинистов, рассказала в беседе с газетой «Известия», как спортсмены готовились к экспедиции.