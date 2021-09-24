Спасатель рассказал об особенностях операции на Эльбрусе

Короткая ссылка
Спасатель Анзор Хаджиев, принимавший участие в поисках альпинистов на Эльбрусе, рассказал об особенностях операции.
Спасатель рассказал об особенностях операции на Эльбрусе
  • @mchskbr
  • Instagram

В беседе с телеканалом «Звезда» он заявил, что все выжившие туристы переданы медикам.

«Другая команда сейчас на горе, ожидают погодных условий, потому что они сильно ухудшились. Ждут прояснения. Осталось транспортировать тела, которые находятся на данный момент на высоте 5350 метров. Погода просто не даёт работать ребятам, там по колено снега», — сообщил Хаджиев.

Ранее Ангелина Пекшева, родственница пары пострадавших на Эльбрусе альпинистов, рассказала в беседе с газетой «Известия», как спортсмены готовились к экспедиции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить