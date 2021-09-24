Альпинистка Солоненко рассказала подробности инцидента на Эльбрусе

Короткая ссылка
Альпинистка Анна Солоненко рассказала подробности инцидента на Эльбрусе.
Альпинистка Солоненко рассказала подробности инцидента на Эльбрусе
  • @mchskbr
  • Instagram

«Гидов я ни в коем случае не обвиняю в этой ситуации. Наоборот, это большие профессионалы», — заявила она в беседе с Life.ru.

По словам эксперта, нужно понимать все риски, и гиды об этом очень профессионально рассказывают, ведётся подготовка.

Как отметила Солоненко, туристы перед восхождением посвящают целый день занятиям с ледорубами, ещё один — срывам с горы.

«Все рекомендации, которые они нам давали, мы выполняли, чтобы разогреться. Делать круговые движения руками, перетаптываться с места на место. И потом адекватное тоже решение было, чтобы мы всё-таки пошли, двигались в сторону, где есть связь. В пути мы бы разогрелись — и это было очень правильно», — сообщила она.

Ранее Ангелина Пекшева, родственница пары пострадавших на Эльбрусе альпинистов, рассказала в беседе с газетой «Известия», как спортсмены готовились к экспедиции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить