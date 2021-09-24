Альпинистка Солоненко рассказала подробности инцидента на Эльбрусе

Альпинистка Анна Солоненко рассказала подробности инцидента на Эльбрусе.

«Гидов я ни в коем случае не обвиняю в этой ситуации. Наоборот, это большие профессионалы», — заявила она в беседе с Life.ru.

По словам эксперта, нужно понимать все риски, и гиды об этом очень профессионально рассказывают, ведётся подготовка.

Как отметила Солоненко, туристы перед восхождением посвящают целый день занятиям с ледорубами, ещё один — срывам с горы.

«Все рекомендации, которые они нам давали, мы выполняли, чтобы разогреться. Делать круговые движения руками, перетаптываться с места на место. И потом адекватное тоже решение было, чтобы мы всё-таки пошли, двигались в сторону, где есть связь. В пути мы бы разогрелись — и это было очень правильно», — сообщила она.

Ранее Ангелина Пекшева, родственница пары пострадавших на Эльбрусе альпинистов, рассказала в беседе с газетой «Известия», как спортсмены готовились к экспедиции.