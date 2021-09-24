Автоэксперт Моржаретто дал рекомендации по прохождению техосмотра

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Автоэксперт Игорь Моржаретто дал рекомендации по прохождению техосмотра.
Автоэксперт Моржаретто дал рекомендации по прохождению техосмотра
  • © Aleksandr Schemlyaev
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В беседе с газетой «Известия» он заявил, что прежде всего нужно обратить внимание на исправность автомобиля.

«То есть в тот момент, когда водитель меняет тормозные колодки, например, одновременно проверяются все системы. Если их состояние хорошее, то это означает, что автомобиль прошёл ТО», — пояснил Моржаретто.

Он советует перед ТО провести техобслуживание на станции, чтобы убедиться в исправности тормоза, рулевого управления и тех элементов, которые будут проверять.

Как отметил эксперт, машина должна выглядеть хорошо внешне. Речь идёт, в частности, об отсутствии разбитых стёкол, следов недавней аварии на кузове.

«Кроме того, пока сохранилось требование наличия огнетушителя и аптечки. Вот это самое главное. В любом случае у нас большинство водителей следят за техническим состоянием автомобиля, и проблем при прохождении ТО быть не должно», — добавил он.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Вячеслав Субботин в беседе с Nation News рассказал, что автосервисы часто навязывают дополнительные услуги, в которых нет острой необходимости.

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