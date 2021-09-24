Альпинист Дождев прокомментировал инцидент на Эльбрусе

Альпинист Иван Дождев прокомментировал инцидент на Эльбрусе.

«Альпинизм в целом подразумевает риски, но эти риски сильно возрастают, когда меняется соотношение участников, то есть клиентов и гидов», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, неписаный стандарт — два, максимум три участника на одного гида.

Как отметил Дождев, на Эльбрус часто ходят и в плохую погоду, но предугадать столь резкое ухудшение условий невозможно.

«Срыв связки тоже косвенно зависит от того, что не хватает гидов, чтобы следить за каждым. И то, что один из участников сломал ногу, тоже ухудшило ситуацию, потому что любая проблема вызывает замедление в таких условиях», — сказал он.

Ранее Ангелина Пекшева, родственница пары пострадавших на Эльбрусе альпинистов, рассказала в беседе с газетой «Известия», как спортсмены готовились к экспедиции.