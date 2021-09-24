В турбизнес Крыма инвестировали более 50 млрд рублей за шесть лет

Объём инвестиций в туристическую сферу Крыма за шесть лет превысил 50 млрд рублей, что составляет более четверти всех инвестиций в экономику республики.

Об этом сообщили «Крыминформу» в пресс-службе Министерства курортов и туризма региона.

«В целом об интересе инвесторов к региону свидетельствует то, что за 2015—2021 годы подписано и реализуются 37 инвестиционных соглашений на общую сумму более 50 млрд рублей, касающихся развития сферы курортов и туризма, что по объёму инвестиций составляет более 25% от всего объёма инвестиций, вкладываемых в экономику республики», — пояснили в ведомстве.

По словам главы Минкурортов Крыма Вадима Волченко, на рост интереса инвесторов влияет программа льготного кредитования гостиничной сферы по ставке 3—5%.

Как ранее сообщала НСН, за шесть месяцев текущего года инвестиции в основной капитал в столице увеличились почти на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 1,4 трлн рублей.