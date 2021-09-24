«Коммерсантъ» сообщил о предсмертной записке главы СУ СК по Пермскому краю Сарапульцева
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Об этом пишет «Коммерсантъ».
«Пожил достаточно. Господи Иисусе Христе, прости меня грешного за все прегрешения мои, вольные и невольные. Грешен и виноват я перед тобой, а в чём — то тебе ведомо. Помилуй меня — раба твоего недостойного», — цитирует издание содержание записки.
Ранее стало известно, что Следственный комитет начал проверку обстоятельств гибели главы пермского управления ведомства Сергея Сарапульцева.
Сарапульцев был найден мёртвым в своём доме. По данным источников агентства, он покончил жизнь самоубийством.