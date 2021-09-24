Уголовное дело возбуждено после аварийной посадки вертолёта санавиации в Ижевске

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Следователи возбудили уголовное дело по факту аварийной посадки вертолёта санитарной авиации в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба центрального межрегионального СУ на транспорте СК.
Уголовное дело возбуждено после аварийной посадки вертолёта санавиации в Ижевске
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Дело заведено по ч. 1 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшее причинение крупного ущерба).

По данным следствия, вертолёт аварийно сел на территории 1-й республиканской клинической больницы с нарушением правил безопасности и эксплуатации, в результате чего частично разрушился.

Планируется проверить версии о техническом состоянии воздушного судна и действиях пилота.

ЧП произошло в четверг, 23 сентября. Сообщалось, что в результате происшествия один человек получил ушибы.

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