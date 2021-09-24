Уголовное дело возбуждено после аварийной посадки вертолёта санавиации в Ижевске
- @mchs18
Дело заведено по ч. 1 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшее причинение крупного ущерба).
По данным следствия, вертолёт аварийно сел на территории 1-й республиканской клинической больницы с нарушением правил безопасности и эксплуатации, в результате чего частично разрушился.
Планируется проверить версии о техническом состоянии воздушного судна и действиях пилота.
ЧП произошло в четверг, 23 сентября. Сообщалось, что в результате происшествия один человек получил ушибы.