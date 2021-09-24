Альпинист Антипов рассказал подробности инцидента на Эльбрусе

Альпинист Виталий Антипов рассказал о погодных условиях, сопровождавших группу во время экспедиции на Эльбрус.

В беседе с телеканалом «360» он объяснил, что погода изменилась, когда группа уже спускалась вниз.

«Погода резко ухудшилась на обратном пути. Вот это сыграло ключевую роль», — отметил альпинист.

Также Антипов признался, что не помнит, когда именно пришли спасатели.

«Время не скажу, но знаю, что темно уже было. Там со временем сложно было ориентироваться», — сказал он.

Ранее Ангелина Пекшева, родственница пары пострадавших на Эльбрусе альпинистов, рассказала в беседе с газетой «Известия», как спортсмены готовились к экспедиции.