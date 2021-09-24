Альпинист Антипов рассказал подробности инцидента на Эльбрусе

Короткая ссылка
Альпинист Виталий Антипов рассказал о погодных условиях, сопровождавших группу во время экспедиции на Эльбрус.
Альпинист Антипов рассказал подробности инцидента на Эльбрусе
  • © Денис Абрамов
  • РИА Новости

В беседе с телеканалом «360» он объяснил, что погода изменилась, когда группа уже спускалась вниз.

«Погода резко ухудшилась на обратном пути. Вот это сыграло ключевую роль», — отметил альпинист.

Также Антипов признался, что не помнит, когда именно пришли спасатели.

«Время не скажу, но знаю, что темно уже было. Там со временем сложно было ориентироваться», — сказал он.

Ранее Ангелина Пекшева, родственница пары пострадавших на Эльбрусе альпинистов, рассказала в беседе с газетой «Известия», как спортсмены готовились к экспедиции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить