Участников спасательной операции на Эльбрусе представят к наградам
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Об этом Life.ru сообщили в пресс-службе МЧС.
«Специалисты работали в сложнейших условиях: порывы ветра достигали 40—70 м/с при температуре воздуха -20 °C и мокром снеге, видимость не превышала 1 м. В ходе поисково-спасательной операции группы альпинистов на горе Эльбрус удалось спасти 14 человек. К сожалению, пять человек погибли», — сообщили в ведомстве.
Ранее член туристической группы Екатерина Резникова в беседе с телеканалом «360» рассказала, что инцидент произошёл по причине резкой смены погоды на Эльбрусе.