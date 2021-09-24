Участников спасательной операции на Эльбрусе представят к наградам

Членов Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России, которым удалось спасти 14 туристов, представят к государственным и ведомственным наградам.

Об этом Life.ru сообщили в пресс-службе МЧС.

«Специалисты работали в сложнейших условиях: порывы ветра достигали 40—70 м/с при температуре воздуха -20 °C и мокром снеге, видимость не превышала 1 м. В ходе поисково-спасательной операции группы альпинистов на горе Эльбрус удалось спасти 14 человек. К сожалению, пять человек погибли», — сообщили в ведомстве.

Ранее член туристической группы Екатерина Резникова в беседе с телеканалом «360» рассказала, что инцидент произошёл по причине резкой смены погоды на Эльбрусе.