Автоэксперт Кадаков рассказал, как обезопасить машину от угона

Автоэксперт Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулём», рассказал, как обезопасить машину от угона.

«Можно установить специальные устройства, обесточивающие запуск двигателя, то есть поставить любой тумблер. Также многие используют системы дистанционного слежения», — заявил он в беседе с Nation News.

Кроме того, по словам специалиста, от угона могут помочь механические устройства, которые запирают коробку передач, рулевое устройство или педальный узел. Вместе с тем, отметил Кадаков, любое такое устройство имеет замок, который при высокой квалификации угонщика можно открыть.

Эксперт также посоветовал не бросать автомобиль в не предназначенных для этого местах и не забывать оснащать транспортное средство противоугонными устройствами.

Ранее специалист по подбору автомобилей Григорий Янц в беседе с Inforeactor призвал не спешить с покупкой машин в 2021 году.