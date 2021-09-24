Автоэксперт Кадаков рассказал, как обезопасить машину от угона

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Автоэксперт Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулём», рассказал, как обезопасить машину от угона.
Автоэксперт Кадаков рассказал, как обезопасить машину от угона
  • © Константин Чалабов
  • РИА Новости

«Можно установить специальные устройства, обесточивающие запуск двигателя, то есть поставить любой тумблер. Также многие используют системы дистанционного слежения», — заявил он в беседе с Nation News.

Кроме того, по словам специалиста, от угона могут помочь механические устройства, которые запирают коробку передач, рулевое устройство или педальный узел. Вместе с тем, отметил Кадаков, любое такое устройство имеет замок, который при высокой квалификации угонщика можно открыть.

Эксперт также посоветовал не бросать автомобиль в не предназначенных для этого местах и не забывать оснащать транспортное средство противоугонными устройствами.

Ранее специалист по подбору автомобилей Григорий Янц в беседе с Inforeactor призвал не спешить с покупкой машин в 2021 году.

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