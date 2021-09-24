Пострадавший на Эльбрусе альпинист прокомментировал действия гидов

Житель Пермского края Сергей Попов, пострадавший при восхождении на Эльбрус, прокомментировал действия гидов.

«К гидам претензий у меня нет. Акклиматизация проведена грамотно. Я, например, даже не почувствовал симптомов горной болезни. О правильности действий гидов не мне судить, так как я не гид, и как должен гид действовать правильно в таких ситуациях, я не знаю», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, к Эльбрусу он начал готовиться примерно за девять месяцев, поэтому к трудностям в плане нехватки кислорода и холодной погоды был готов.

«Не был готов к такому сильному ветру и сильному снегопаду», — отметил Попов.

Он также сообщил, что готовить группу гиды начали за восемь дней до восхождения.

«Подготовка заключается в выходах на разные высоты. Каждый новый выход — на чуть большую высоту», — пояснил Попов.

Ангелина Пекшева из Новороссийска, родственница пары пострадавших на Эльбрусе альпинистов, рассказала в беседе с газетой «Известия», как спортсмены готовились к экспедиции.