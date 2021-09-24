Более 10 млн туристов побывали в Подмосковье в 2021 году

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В комитете по туризму Московской области сообщили, что 10,2 млн туристов побывали в регионе с января. Самыми популярными городами стали Истра, Коломна, Зарайск и Сергиев Посад.
Более 10 млн туристов побывали в Подмосковье в 2021 году
  • © Комитет по туризму Московской области

Об этом сообщает телеканал «360».

В число часто посещаемых мест вошёл и парк «Патриот» в Кубинке.

При этом в Зарайске с начала года побывали более 100 тыс. туристов, в Истре — свыше 400 тыс., в Сергиевом Посаде — не менее 1 млн.

«Летом в отелях Подмосковья был ажиотажный спрос на заселение. Более 90% номеров были забронированы в гостиницах на весь сезон», — сообщили в ведомстве.

Ранее, как сообщало ФБА «Экономика сегодня», глава Кронштадтского района Олег Довганюк рассказал о туристическом потенциале культурного центра «Остров фортов».

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