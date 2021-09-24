Автоэксперт прокомментировал ситуацию с производством машин в мире

Основатель проекта «Автомаркетолог», экс-президент ассоциации дилеров РОАД Олег Мосеев прокомментировал ситуацию с производством машин в мире.

«В этом году, по разным оценкам, будет недопроизведено в мире от 7 до 10 млн автомобилей. Дефицит есть и в США, и в Европе, и на азиатских рынках. Здесь нет никакой уникальности», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, в таких ситуациях реальные цены сделок не могут падать — они всегда будут расти, и это совершенно экономическая ситуация.

«Сейчас скидок нет, кроме того, надо доплатить за допоборудование, выигрывает торг тот, кто даст больше денег», — отметил Мосеев.

Как оценивает эксперт, реальная цена автомобилей за год выросла на 20—40%.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Вячеслав Субботин в беседе с Nation News рассказал, что автосервисы часто навязывают дополнительные услуги, в которых нет острой необходимости.