Пострадавшая на Эльбрусе альпинистка рассказала подробности инцидента

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Альпинистка Екатерина Резникова, пострадавшая при восхождении на Эльбрус, рассказала, что резкое изменение погоды произошло во время их спуска с горы.
Пострадавшая на Эльбрусе альпинистка рассказала подробности инцидента
  • © ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике

Об этом она сообщила в беседе с телеканалом «360».

Когда альпинисты были на вершине, проблем из-за погоды не было. Ситуация изменилась, когда они начали спуск — поднялась сильная метель, из-за пурги ничего не было видно.

«Очень сильный ветер поднялся, и снегопад был. Видимость была нулевая практически», — рассказала она.

Екатерина пострадала несильно, но некоторые участники экспедиции получили обморожение. Выбраться удалось благодаря спасателям. В настоящее время она находится в больнице в Нальчике.

Ранее родственница пострадавших на Эльбрусе альпинистов в беседе с газетой «Известия» рассказала об их подготовке к экспедиции.

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