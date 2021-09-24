Более 19 млн пассажиров совершили поездки по акции «Время ранних» в столичном метро
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Об этом информирует kp.ru.
«Проекту «Время ранних» почти год, и за это время совершено более 19 млн поездок со скидкой. Такое число сравнимо с населением Пекина. Создание комфортных условий поездок в транспорте — одна из задач, поставленных мэром Москвы», — отметил Максим Ликсутов.
Проект был запущен 2 ноября 2020 года. Акция действует на самой востребованной Таганско-Краснопресненской линии метро, а также на станции «Некрасовская». Вне часа пик пассажиры этих линий получают скидку на проезд.
Ранее ФАН сообщало, что в Москве строительство БКЛ метро планируют завершить к 2024 году.