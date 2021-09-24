Аналитики сообщили о резком росте спроса на обогреватели на Урале

В компании Avito сообщили, что жители Екатеринбурга (Свердловская область) активно покупают бытовую технику для поддержания тепла в помещениях.

Так, самым популярным товаром в столице Урала оказались обогреватели, передаёт URA.RU.

«По сравнению с прошлым годом, обогреватели искали на сайте в 3,2 раза чаще. В данный момент средняя стоимость устройства составляет 2800 рублей, что на 40% дороже, чем в 2020 году», — сказала руководитель категории «Обустройство, дом, дача» в Avito Ольга Попова.

С прошлого года в Екатеринбурге также вырос спрос на радиаторы — в 2,9 раза. Средняя цена модели — 9500 рублей, что почти вдвое дороже, чем в 2020 году.

Как ранее сообщала газета «Известия», ретейлеры зафиксировали резкий рост спроса на зимнюю одежду в России в августе.