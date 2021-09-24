Инструктор альпинистов на Эльбрусе заявил, что имел опыт восхождения при сильном ветре

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Инструктор пострадавшей на Эльбрусе группы Антон Никифоров заявил, что сильный ветер мог стать поводом для возвращения, но он уже имел опыт восхождения в подобных условиях.
Инструктор альпинистов на Эльбрусе заявил, что имел опыт восхождения при сильном ветре
  • © Юрий Кавер
  • РИА Новости

При этом, по его словам, вины с себя он не снимает.

«Там был сильный ветер, и это был один из поводов развернуться. Хотя я до этого в такую погоду ходил — и были восхождения, проблем не было. Там проблема была. То есть в этой части себя виню, вины не снимаю», — сказал Никифоров в эфире «России 24».

Ранее стало известно, что при восхождении на Эльбрус погибли пятеро альпинистов. Они попали в сильную пургу.

МЧС удалось спасти 14 человек.

Как сообщается, погибшие проживали в пяти регионах России: в Санкт-Петербурге, Тюмени, Якутске, Екатеринбурге и Тольятти.

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