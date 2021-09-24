Инструктор альпинистов на Эльбрусе заявил, что имел опыт восхождения при сильном ветре

Инструктор пострадавшей на Эльбрусе группы Антон Никифоров заявил, что сильный ветер мог стать поводом для возвращения, но он уже имел опыт восхождения в подобных условиях.

При этом, по его словам, вины с себя он не снимает.

«Там был сильный ветер, и это был один из поводов развернуться. Хотя я до этого в такую погоду ходил — и были восхождения, проблем не было. Там проблема была. То есть в этой части себя виню, вины не снимаю», — сказал Никифоров в эфире «России 24».

Ранее стало известно, что при восхождении на Эльбрус погибли пятеро альпинистов. Они попали в сильную пургу.

МЧС удалось спасти 14 человек.

Как сообщается, погибшие проживали в пяти регионах России: в Санкт-Петербурге, Тюмени, Якутске, Екатеринбурге и Тольятти.