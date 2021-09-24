Погибшие на Эльбрусе проживали в Петербурге, Тюмени, Якутске, Екатеринбурге и Тольятти

Погибшие во время восхождения на Эльбрус проживали в пяти регионах России: в Санкт-Петербурге, Тюмени, Якутске, Екатеринбурге и Тольятти.

Об этом сообщили РИА Новости в региональном СУ СК России.

«Погибшие — жители Санкт-Петербурга, Тюмени, Якутска, Екатеринбурга и Тольятти, большинство из них женщины», — сказали в ведомстве.

По факту гибели альпинистов возбуждено уголовное дело.

Как пишет Life.ru, двое из спасённых на Эльбрусе альпинистов находятся в тяжёлом состоянии, а трое отказались от госпитализации.

По данным источника издания, состояние девяти туристов оценивается как удовлетворительное, пятеро из них находятся в ожоговом отделении, трое — в терапевтическом, один — в травматологии. Двое пострадавших, чьё состояние оценили как средней тяжести, находятся в реанимации.

Ранее стало известно, что при восхождении на Эльбрус погибли пятеро альпинистов. Они попали в сильную пургу: видимость была не более 1 м, порывы ветра достигали 40—70 м/с, температура опускалась до -20 °C.

МЧС удалось спасти 14 человек. Поиски велись на высоте от 5000 м и выше в районе нахождения группы.