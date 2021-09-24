В Ленобласти появится специальная награда для волонтёров
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Об этом сообщает kp.ru.
Как уточняется, получить награду смогут представители некоммерческих организаций, добровольческих объединений и гражданского общества, участвовавшие в волонтёрском движении на территории Ленинградской области не менее трёх лет.
Знак отличия будет вручаться за участие в социально значимых мероприятиях и проектах, а также за существенный личный вклад в развитие добровольческой деятельности.
Как ранее передавала НСН, добровольческой деятельностью в Москве занимаются более 38 тыс. подростков.
При этом около 13 тыс. из них зарегистрированы на сайте «Мосволонтёр».