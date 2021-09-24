В Ленобласти появится специальная награда для волонтёров

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В Ленинградской области появится специальная награда для добровольцев. Ежегодно правительство региона будет отмечать десять лучших волонтёров знаками отличия «За вклад в развитие добровольчества (волонтёрства) в Ленинградской области».
В Ленобласти появится специальная награда для волонтёров
  • © Правительство Ленинградской области

Об этом сообщает kp.ru.

Как уточняется, получить награду смогут представители некоммерческих организаций, добровольческих объединений и гражданского общества, участвовавшие в волонтёрском движении на территории Ленинградской области не менее трёх лет.

Знак отличия будет вручаться за участие в социально значимых мероприятиях и проектах, а также за существенный личный вклад в развитие добровольческой деятельности.

Как ранее передавала НСН, добровольческой деятельностью в Москве занимаются более 38 тыс. подростков.

При этом около 13 тыс. из них зарегистрированы на сайте «Мосволонтёр».

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