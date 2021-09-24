Возбуждено уголовное дело по факту крушения вертолёта Ка-27

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Военный следственный отдел СК России по гарнизону Петропавловск-Камчатский возбудил уголовное дело по факту крушения вертолёта Ка-27 по признакам преступления, предусмотренного ст. 351 УК России (нарушение правил полётов или подготовки к ним).
Возбуждено уголовное дело по факту крушения вертолёта Ка-27
  • © Виталий Аньков
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте СК России.

В ведомстве рассказали, что установлено, что 23 сентября в соответствии с планом боевой подготовки войсковой части 2151 около 22:00 по местному времени Ка-27 поднялся в воздух.

Как сообщают в СК, «приблизительно через 40 минут полёта произошла потеря связи с экипажем».

Отмечается, что «незамедлительно были организованы поисковые мероприятия».

Сообщается, что 24 сентября в 05:40 по местному времени с вертолёта обнаружено место крушения Ка-27, которое расположено на южном склоне горы Острая вблизи села Сосновка Елизовского района Камчатского края. На борту находились пять человек.

В СК добавили, что в настоящее время с использованием альпинистского снаряжения прокладывается путь к месту происшествия.

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