Возбуждено уголовное дело по факту крушения вертолёта Ка-27
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- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте СК России.
В ведомстве рассказали, что установлено, что 23 сентября в соответствии с планом боевой подготовки войсковой части 2151 около 22:00 по местному времени Ка-27 поднялся в воздух.
Как сообщают в СК, «приблизительно через 40 минут полёта произошла потеря связи с экипажем».
Отмечается, что «незамедлительно были организованы поисковые мероприятия».
Сообщается, что 24 сентября в 05:40 по местному времени с вертолёта обнаружено место крушения Ка-27, которое расположено на южном склоне горы Острая вблизи села Сосновка Елизовского района Камчатского края. На борту находились пять человек.
В СК добавили, что в настоящее время с использованием альпинистского снаряжения прокладывается путь к месту происшествия.