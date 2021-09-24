В России вырос спрос на услуги по ремонту бытовой техники и электроники
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Об этом пишет сайт «Газета.Ru».
Спрос на услуги по ремонту телевизоров по сравнению с сентябрём 2020 увеличился на 128%, компьютеров и ноутбуков — на 23%, прочей компьютерной техники, в частности принтеров и планшетов, — на 123%. Починка смартфонов, в свою очередь, выросла на 19% год к году.
Как ранее сообщал сайт kp.ru, специалисты Роскачества совместно с европейскими институтами потребительских испытаний обновили рейтинг лучших утюгов.