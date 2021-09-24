В России вырос спрос на услуги по ремонту бытовой техники и электроники

В пресс-службе сервиса «Авито.Услуги» сообщили, что за минувший год на 94% вырос спрос на ремонт крупной бытовой техники и на 96% — мелкой.

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