В России вырос спрос на услуги по ремонту бытовой техники и электроники

Короткая ссылка
В пресс-службе сервиса «Авито.Услуги» сообщили, что за минувший год на 94% вырос спрос на ремонт крупной бытовой техники и на 96% — мелкой.
В России вырос спрос на услуги по ремонту бытовой техники и электроники
  • Pixabay

Об этом пишет сайт «Газета.Ru».  

Спрос на услуги по ремонту телевизоров по сравнению с сентябрём 2020 увеличился на 128%, компьютеров и ноутбуков — на 23%, прочей компьютерной техники, в частности принтеров и планшетов, — на 123%. Починка смартфонов, в свою очередь, выросла на 19% год к году.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, специалисты Роскачества совместно с европейскими институтами потребительских испытаний обновили рейтинг лучших утюгов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить