В столице рассказали об обновлении мобильного приложения «Узнай Москву»
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Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.
Как уточняется, в приложении также появились подборки интересных для посещения мест.
«С помощью портала можно легко искать интересующие объекты: музеи, парки, исторические здания и памятники, выбирать их в списке рекомендованных объектов или найти на удобной интерактивной карте», — приводятся в материале слова советника руководителя Департамента информационных технологий Москвы Марины Тавадзе.
Ранее НСН сообщала, что столичный ресурс Инвестпортал ежедневно посещают около 9 тыс. уникальных пользователей.