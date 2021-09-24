В столице рассказали об обновлении мобильного приложения «Узнай Москву»

Мобильное приложение «Узнай Москву» модернизировали. Теперь пользователи смогут быстрее подбирать прогулочные маршруты и видеть достопримечательности в зависимости от своего местонахождения.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Как уточняется, в приложении также появились подборки интересных для посещения мест.

«С помощью портала можно легко искать интересующие объекты: музеи, парки, исторические здания и памятники, выбирать их в списке рекомендованных объектов или найти на удобной интерактивной карте», — приводятся в материале слова советника руководителя Департамента информационных технологий Москвы Марины Тавадзе.

Ранее НСН сообщала, что столичный ресурс Инвестпортал ежедневно посещают около 9 тыс. уникальных пользователей.