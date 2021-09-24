ФСБ ликвидировала канал поступления синтетических наркотиков и их продажи
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Об этом информирует ТАСС со ссылкой на центр общественных связей ФСБ России.
Отмечается, что в Московской, Ростовской, Астраханской областях и Краснодарском крае задержаны пятеро участников межрегионального преступного сообщества.
В ведомстве добавили, что «в их числе организатор производства и каналов сбыта наркотических средств, осуществлявший координацию противоправной деятельности с территории Турции».
В августе, «Крыминформ» сообщал, что силовики ликвидировали подпольную лабораторию по производству синтетических наркотиков, действовавшую в Красноперекопском районе Крыма.