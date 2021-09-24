В четырёх районах Москвы появятся выделенные полосы

Новые выделенные полосы для общественного транспорта появятся сразу в нескольких районах столицы с 11 октября. Речь идёт о районах Донской, Даниловский, Москворечье-Сабурово и Якиманка.

Об этом пишет «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

В частности, выделенные полосы появятся на Малой Тульской, Большой Тульской, на участке от съезда с Третьего транспортного кольца до остановки «Метро «Тульская», южный вестибюль».

Ещё одну полосу организуют при въезде на Автозаводский мост с внутреннего радиуса ТТК, а также на Кантемировской улице и в Лубочном переулке.

Как ранее сообщал сайт progorod43, в Кирове направили 16 млн рублей на уличное освещение.