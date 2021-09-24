Дегтярёв вступил в должность губернатора Хабаровского края

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Михаил Дегтярёв, победивший на выборах главы Хабаровского края, принёс присягу и вступил в должность губернатора региона.
Дегтярёв вступил в должность губернатора Хабаровского края
  • globallookpress.com
  • © State Duma Russia

«Я, Михаил Владимирович Дегтярёв, клянусь при осуществлении полномочий губернатора Хабаровского края уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, защищать интересы жителей Хабаровского края, соблюдать Конституцию РФ, федеральные законы, устав Хабаровского края и законы Хабаровского края», — приводит ТАСС его слова во время инаугурации.

Ранее стало известно, что Дегтярёв одержал победу на выборах губернатора Хабаровского края.

По данным регионального ЦИК, за его кандидатуру отдали голоса 56,77% избирателей.

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