Дегтярёв вступил в должность губернатора Хабаровского края

Михаил Дегтярёв, победивший на выборах главы Хабаровского края, принёс присягу и вступил в должность губернатора региона.

«Я, Михаил Владимирович Дегтярёв, клянусь при осуществлении полномочий губернатора Хабаровского края уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, защищать интересы жителей Хабаровского края, соблюдать Конституцию РФ, федеральные законы, устав Хабаровского края и законы Хабаровского края», — приводит ТАСС его слова во время инаугурации.

Ранее стало известно, что Дегтярёв одержал победу на выборах губернатора Хабаровского края.

По данным регионального ЦИК, за его кандидатуру отдали голоса 56,77% избирателей.