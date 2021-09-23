Курорты Кубани приняли 13,6 млн туристов с начала года

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Курорты Краснодарского края приняли 13,6 млн туристов с начала 2021 года.
Курорты Кубани приняли 13,6 млн туристов с начала года
  • © Артур Лебедев
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru.

«Принятые в регионе ограничения позволили не допустить стремительного роста заболеваемости коронавирусом и сохранить курортный сезон. С начала года край уже принял 13,6 млн отдыхающих», — заявил губернатор Вениамин Кондратьев.

По его словам, по сравнению с 2020 годом турпоток вырос более чем в полтора раза.

Как отметил Кондратьев, курортный сезон не заканчивается, и одна из приоритетных задач — развитие круглогодичного отдыха.

В настоящее время в крае работает более 10 тыс. средств размещения. Они могут единовременно принять около 600 тыс. отдыхающих.

Ранее представитель Ассоциации туроператоров России Илья Уманский в беседе с Nation News назвал популярные у россиян внутренние направления.

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