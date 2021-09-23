Власти Петербурга заявили о готовности города к отопительному сезону

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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что все здания в городе получили паспорта готовности к началу отопительного сезона.
Власти Петербурга заявили о готовности города к отопительному сезону
  • © Мария Девахина
  • РИА Новости

Об этом сообщает ФАН.

Такие документы получили 23 806 жилых зданий. Из них 23 429 — многоквартирные дома, ещё 377 — общежития.

В 2021 году отопительный сезон начался в Санкт-Петербурге 20 сентября. Тепло начали подавать уже 13-го числа. Первыми отопление получили социальные учреждения, в том числе детсады, стационары, поликлиники, общеобразовательные заведения.

Ранее председатель Союза жилищных организаций Москвы юрист Константин Крохин в беседе с газетой «Известия» рассказал о правилах подачи отопления в квартиры.

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