Власти Петербурга заявили о готовности города к отопительному сезону
- © Мария Девахина
- РИА Новости
Об этом сообщает ФАН.
Такие документы получили 23 806 жилых зданий. Из них 23 429 — многоквартирные дома, ещё 377 — общежития.
В 2021 году отопительный сезон начался в Санкт-Петербурге 20 сентября. Тепло начали подавать уже 13-го числа. Первыми отопление получили социальные учреждения, в том числе детсады, стационары, поликлиники, общеобразовательные заведения.
Ранее председатель Союза жилищных организаций Москвы юрист Константин Крохин в беседе с газетой «Известия» рассказал о правилах подачи отопления в квартиры.