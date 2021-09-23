Опрос: большинство молодых россиян отказались от кредитных карт

В России 77% представителей так называемого поколения Z (18 — 25 лет) и 73% миллениалов (26 — 35 лет) заявили, что не совершают покупку в моменте с помощью кредитных карт, следует из результатов опроса финтех-компании «Рево Технологии».

Об этом сообщает газета «Известия».

Как выяснилось, 60% участников исследования часто или всегда оплачивают покупки с дебетовых карт и только 13% — с кредитных.

Причины отказа от покупки разные — от желания дождаться скидки, недостатка средств в моменте до отсутствия удобного метода оплаты.

Ранее адвокат Светлана Бурцева в беседе с сайтом «Аргументы и Факты» рассказала, можно ли отказаться от договора страхования при оформлении кредитной карты.