Опрос: большинство молодых россиян отказались от кредитных карт
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Об этом сообщает газета «Известия».
Как выяснилось, 60% участников исследования часто или всегда оплачивают покупки с дебетовых карт и только 13% — с кредитных.
Причины отказа от покупки разные — от желания дождаться скидки, недостатка средств в моменте до отсутствия удобного метода оплаты.
Ранее адвокат Светлана Бурцева в беседе с сайтом «Аргументы и Факты» рассказала, можно ли отказаться от договора страхования при оформлении кредитной карты.