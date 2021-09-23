В Тюменской области подвели итоги детской оздоровительной кампании

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В загородных детских центрах Тюменской области отдохнули 17,5 тыс. школьников.
В Тюменской области подвели итоги детской оздоровительной кампании
  • © Александр Гальперин
  • РИА Новости

Как сообщает «Вслух.ру», об оздоровительной кампании рассказала на пресс-конференции президент региональной ассоциации организаторов отдыха и оздоровления населения «Мы вместе», член общественного совета при Департаменте социального развития Тюменской области Лариса Шилова.

За лето в оздоровительных центрах выявлено 17 случаев COVID-19. По каждому проводилось служебное расследование.

В загородных лагерях надеются, что с начала 2022 года ограничение по заполнению смен на 75% будет снято.

«Сейчас мы пытаемся зайти в туристский продукт, предлагаем заезды выходного дня, различные реабилитационные программы и так далее», — отметила Шилова.

Например, пересмотр программы реабилитации делается в сторону детей, которые перенесли коронавирус или переболели пневмонией во время пандемии.

Как ранее сообщал «Янтарный край», в Калининградской области подвели итоги летней кампании по детскому отдыху.

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