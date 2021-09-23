В Москве 126 новостроек отдано под заселение в рамках программы реновации
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Об этом сообщает НСН.
«В настоящее время по программе реновации введены в эксплуатацию 145 домов, из которых 113 (площадью более 1,5 млн кв. м) переданы под заселение… Общее количество новостроек возрастёт до 126 домов», — пояснил Бочкарёв.
В свою очередь, глава Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Лёвкин добавил, что в программу включено ещё 13 новостроек в семи административных округах.
Как ранее сообщало ФАН, в Москве подвели итоги конкурса архитектурных решений «Облик реновации».