Состоялась церемония прощания с погибшей при стрельбе в пермском вузе женщиной-врачом

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В Перми простились с врачом-эндоскопистом Маргаритой Энгаус, погибшей в ходе стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ).
Состоялась церемония прощания с погибшей при стрельбе в пермском вузе женщиной-врачом
  • © Алексей Смирнов
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU.

На церемонию прощания пришли близкие и коллеги погибшей. Некоторые из них признались, что до сих пор не могут поверить в произошедшее.

«Для всех нас это личная трагедия. Маргарита Геннадьевна — добрейший человек. Она была заботливой женой, мамой и большим профессионалом в своём деле — никогда не отказывала (пациентам — RT). Это специалист, к которому всегда хотелось идти», — сказала одна из коллег погибшей.

Ранее ФАН передавало, что самарские студенты организовали стихийный мемориал в память о жертвах стрельбы в Пермском государственном университете.

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