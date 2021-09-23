Состоялась церемония прощания с погибшей при стрельбе в пермском вузе женщиной-врачом

В Перми простились с врачом-эндоскопистом Маргаритой Энгаус, погибшей в ходе стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ).

Об этом сообщает URA.RU.

На церемонию прощания пришли близкие и коллеги погибшей. Некоторые из них признались, что до сих пор не могут поверить в произошедшее.

«Для всех нас это личная трагедия. Маргарита Геннадьевна — добрейший человек. Она была заботливой женой, мамой и большим профессионалом в своём деле — никогда не отказывала (пациентам — RT). Это специалист, к которому всегда хотелось идти», — сказала одна из коллег погибшей.

Ранее ФАН передавало, что самарские студенты организовали стихийный мемориал в память о жертвах стрельбы в Пермском государственном университете.