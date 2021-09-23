Автоэксперт прокомментировал новость об отмене штрафов за превышение средней скорости
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Многие водители успешно оспаривали этот штраф в судебном порядке, отметил эксперт в беседе с Общественной службой новостей.
«Отменив этот штраф, государство избавило себя от многих судебных тяжб, судебную систему от лишней нагрузки, водителей от времени, потраченного на суды», — объяснил эксперт.
Ранее эксперт по страхованию Андрей Тростин в беседе с ФАН рассказал о различиях между КАСКО и ОСАГО.