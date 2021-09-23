В Минобороны опровергли заявление Эстонии о нарушении воздушного пространства

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Минобороны России опровергло заявление Эстонии о якобы имевшем место нарушении российским самолётом А-50 её воздушного пространства. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на ведомство.
В Минобороны опровергли заявление Эстонии о нарушении воздушного пространства
  • © Антон Денисов
  • РИА Новости

«22 сентября экипаж самолёта А-50 Воздушно-космических сил осуществил плановый перелёт с аэродрома в Калининградской области в пункт постоянной дислокации», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «перелёт проходил по заранее согласованному маршруту с включённым транспондером».

В Минобороны заявили, что «экипаж самолёта находился на связи с эстонскими диспетчерами организации воздушного движения, которые никаких претензий к российскому экипажу не предъявляли».

В оборонном ведомстве подчеркнули, что «полёт осуществлялся в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля».

Ранее, как сообщает РИА Новости, пресс-служба главного штаба эстонских сил обороны заявила, что самолёт ВВС России А-50 нарушил воздушную границу Эстонии.

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