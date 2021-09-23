В Минобороны опровергли заявление Эстонии о нарушении воздушного пространства
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- РИА Новости
«22 сентября экипаж самолёта А-50 Воздушно-космических сил осуществил плановый перелёт с аэродрома в Калининградской области в пункт постоянной дислокации», — говорится в сообщении.
Отмечается, что «перелёт проходил по заранее согласованному маршруту с включённым транспондером».
В Минобороны заявили, что «экипаж самолёта находился на связи с эстонскими диспетчерами организации воздушного движения, которые никаких претензий к российскому экипажу не предъявляли».
В оборонном ведомстве подчеркнули, что «полёт осуществлялся в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля».
Ранее, как сообщает РИА Новости, пресс-служба главного штаба эстонских сил обороны заявила, что самолёт ВВС России А-50 нарушил воздушную границу Эстонии.