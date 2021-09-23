В РСТ рассказали о популярных у россиян зимних направлениях

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Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин рассказал, где россияне планируют отдыхать предстоящей зимой.
В РСТ рассказали о популярных у россиян зимних направлениях
  • © Артур Лебедев
  • РИА Новости

Пока Европа ещё закрыта, самыми популярными зимними направлениями у россиян стали отечественные курорты, сказал эксперт в беседе с «Радио 1».

«Пока основной поток на 90% приходится на внутренние направления горнолыжного отдыха… Абсолютно гарантированно бронируют и продают Красную Поляну и Приэльбрусье», — отметил он.

Оценить полную картину бронирования на зиму можно будет с октября, отметил Барзыкин.

Ранее первый вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Владимир Канторович в беседе с URA.RU прокомментировал ситуацию с Испанией.

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