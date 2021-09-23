Ространснадзор начал проверку по факту крушения Ан-26 в Хабаровском крае

Ространснадзор начал проверку по факту крушения самолёта Ан-26 в Хабаровском крае. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Федеральной службой по надзору в сфере транспорта начата внеплановая проверка в отношении авиакомпании ЗАО «Лётные проверки и системы» по факту авиационного события с самолётом Ан-26 в Хабаровском крае», — говорится в сообщении.

Как отмечается, создана комиссия для проведения проверки деятельности эксплуатанта.

Ранее на территории Большехехцирского заповедника недалеко от Хабаровска были обнаружены обломки Ан-26, который накануне пропал с радаров во время выполнения технического полёта. Прибывшие к месту происшествия наземные группы спасателей констатировали смерть всех шести членов экипажа.