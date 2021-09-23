Ространснадзор начал проверку по факту крушения Ан-26 в Хабаровском крае
- © Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края
- РИА Новости
«Федеральной службой по надзору в сфере транспорта начата внеплановая проверка в отношении авиакомпании ЗАО «Лётные проверки и системы» по факту авиационного события с самолётом Ан-26 в Хабаровском крае», — говорится в сообщении.
Как отмечается, создана комиссия для проведения проверки деятельности эксплуатанта.
Ранее на территории Большехехцирского заповедника недалеко от Хабаровска были обнаружены обломки Ан-26, который накануне пропал с радаров во время выполнения технического полёта. Прибывшие к месту происшествия наземные группы спасателей констатировали смерть всех шести членов экипажа.