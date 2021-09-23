Адвокат Радько рассказал, можно ли обжаловать штрафы за превышение средней скорости

Адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько рассказал, что, хотя ГИБДД и прекратила штрафовать за превышение средней скорости, с обжалованием старых постановлений у водителей возникают сложности.

Обжаловать штраф можно только в течение десяти дней после получения копии. Если этот срок пропущен, то обжаловать постановление нельзя, пояснил эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

«Исключением являются ситуации, когда водитель может найти уважительные причины, по которым этого не было сделано вовремя, например, он был в командировке или в больнице. Закон пока не предусматривает возможности обжаловать штраф только потому, что практика изменилась», — пояснил он.

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