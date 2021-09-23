В Петербурге арестовали обвиняемого в жестоком убийстве супруги

Приморский районный суд Санкт-Петербурга арестовал мужчину, обвиняемого в жестоком убийстве супруги.

Об этом сообщает kp.ru.

«Находясь 21 сентября в парадной дома на Коломяжском проспекте, мужчина на почве личных неприязненных отношений со своей супругой нанёс последней не менее десяти ударов ножом в шею, после чего переместил женщину на балкон общего пользования и сбросил её с высоты 13-го этажа. Смерть потерпевшей наступила на месте происшествия», — рассказали в объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Обвиняемый пробудет в СИЗО до 20 ноября 2021 года.